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    Fenerbahçe-Alanyaspor - CANLI SKOR

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 18:50
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 18:54
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    Bay geçtiği haftanın ardından Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, güçlü rakibi Alanyaspor'u da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

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