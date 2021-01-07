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Fenerbahçe-Alanyaspor - CANLI SKOR
Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 18:50
- Güncelleme : 07.01.2021 - 18:54
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Bay geçtiği haftanın ardından Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, güçlü rakibi Alanyaspor'u da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro