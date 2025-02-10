Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanında ilkleri yaşadı

DHA

Süper Lig’in 23’üncü haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gain Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

Cihan Aydın’ın yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Esat Sancaktar üstlendi.

Konuk ekip Fenerbahçe, mücadeleden 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertli ekibe bu maçta galibiyeti getiren golleri 22’nci dakikada Sebastian Szymanski ve 42’nci dakikada Anderson Talisca kaydetti.

2-0’lık galibiyetle 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe, 54 puana ulaştı ve zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE 5 MAÇ SONRA İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI

Alanyaspor’a konuk olduğu maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamlayan Fenerbahçe, ligde 5 maç sonra ilk yarıyı önde tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçından önce oynadığı Rizespor ile Göztepe maçlarında soyunma odasına mağlup giderken, Adana Demirspor ve Konyaspor maçlarında ise beraberlikle devreye girmişti.

FENERBAHÇE’NİN LİG TARİHİNDEKİ 4000’İNCİ GOLÜ SZYMANSKI’DEN GELDİ

Fenerbahçe'nin deplasmanda Alanyaspor’u 2-0 mağlup ettiği maçta takımını 1-0 öne geçiren golü atan Sebastian Szymanski, sarı-lacivertli ekibin 4000’inci golünü attı ve tarihe geçti.

Szymanski geçen sezonu uzun süre sessiz geçirirken bu sezon ise son golünü yaklaşık 2 ay önce kaydetmişti.

Sarı-lacivertlilerin, 3000’inci golünü Alex de Souza, 2000’inci golünü Uche, 1000’inci Erol Togay ve ilk golünü ise Ergun Öztuna attı.

Öte yandan Fenerbahçe, ligde 4000 gole ulaşan ilk takım oldu.

ANDERSON TALISCA LİGDEKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anderson Talisca, Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçın 42’nci dakikasında takımının ikinci golünü kaydetti.

Bu gol Talisca’nın Fenerbahçe formasıyla ligdeki ilk golü oldu.

Brezilyalı futbolcu daha önce kupada Erzurumspor FK ile oynanan maçta fileleri havalandırmıştı.

FENERBAHÇE’DE STOPER KABUSU SÜRÜYOR

Fenerbahçe’nin Süper Lig’in 22’nci haftasında Rizespor’u 3-2 mağlup ettiği maçta Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçiçek sakatlanarak oyuna devam edememişti.

Alanyaspor maçının 12’nci dakikasında ise Çağlar Söyüncü sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çağlar’ın yerine oyuna Sofyan Amrabat dahil oldu.

28 yaşındaki futbolcunun sakatlık durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

SZYMANSKI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sebastian Szymanski, Alanyaspor karşılaşmasının 89’uncu dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

25 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Süper Lig’in 24’üncü haftasında Kasımpaşa ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecek.