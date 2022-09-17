Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Alanyaspor ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Jorge Jesus yönetiminde iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, bu çıkışına devam etmek istiyor.

Rennes ile 2-2 berabere kalan ve rotasını Süper Lig'e çeviren Fenerbahçe, Alanya ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak olan maçta Fenerbahçe taraftarının tam kapasite yer alması beklenirken, takımın çalışmaları ise tamamlandı.

Jesus'un hafta içi oynanan Avrupa maçından dolaylı rotasyonlu bir kadro ile sahada olması bekleniyor.

10. sırada olan Alanyaspor ise yükseklere çıkmak adına, Fenerbahçe'yi sahasında yenmenin planlarını yapıyor.

Maçı ekran başında takip etmek isteyen iki takım taraftarları bu kapsamda, "Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçı beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligin 5. haftasında Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, 6. haftayı ise bay geçmişti. Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 10 puanla 7. sırada girdi.

Son maçında UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Alanyaspor engelini geçerek milli maç arasına kayıpsız girmeyi hedefliyor.