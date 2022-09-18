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    Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe ile Alanyaspor Süper Lig'in yedinci hafta mücadelesinde kozlarını paylaşacak.İşte kritik maçın detayları..
    • 18.09.2022 - 11:43
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    Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Fenerbahçe Süper Lig'in 7. haftasından sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.Zorlu mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

    Jorge Jesus yönetiminde iyi bir performans sergileyen sarı lacivertli ekip haftaiçi oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında deplasmanda Rennes karşısında 2-0 geriden gelerek maçı 2-2 bitirmeyi başardı.

    Geçtiğimiz haftayı bay geçen Fenerbahçe ligde oynadığı 5 maçta 10 puan toplarken Alanyaspor ise 6 maçta 8 puan topladı.

    Fenerbahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

    Spor Toto Süper Lig'in 7 . haftasında oynanacak Fenerbahçe - Alanyaspor maçı bugün saat 20.0'de başlayacak.

    Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

    Fenerbahçe - Alanyaspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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