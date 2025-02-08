Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
FENERBAHÇE, ALANYA'YA GİDECEK
Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya’ya gidecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış