Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

FENERBAHÇE, ALANYA'YA GİDECEK

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlarken, gün içerisinde Alanya’ya gidecek.