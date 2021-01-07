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    Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 07.01.2021 - 18:47
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    Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ilk 11'leri

    Bay geçtiği haftanın ardından Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, güçlü rakibi Alanyaspor'u da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam

    Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Berkan Kutlu, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

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