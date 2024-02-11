Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.
Fenerbahçe, hafta içinde Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Çağlar, Ferdi, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjnonaj, Aliti, Fatih Aksoy, Balkovec, Fer, Richard, Augusto, Oğuz, Sisto, Carlos Eduardo
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