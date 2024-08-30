Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.
Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko
Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun
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