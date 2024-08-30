Fenerbahçe - Alanyaspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'de 4. haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ediyor.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Alper Çetin görev yapacak.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla haftaya 7 puanla liderlik koltuğunda giriyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Yusuf Özdemir, Efecan, Cordova, Serdar Dursun