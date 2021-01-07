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Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 08:24
Bay geçtiği haftanın ardından Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, güçlü rakibi Alanyaspor'u da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak. Hafta boyunca salonda çalışan Serdar Aziz'in durumu ise belirsiz.
Alanyaspor'da ise tek eksik kaleci Ufuk Ceylan.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Altay
Nazım
Sadık
Tisserand
Caner
Ozan
Gustavo
Pelkas
Thiam
Valencia
Cisse
Alanyaspor
Marafona
Moubandje
Tzavellas
Caulker
Juanfran
Siopis
Ceyhun Gülselam
Davidson
Bakasetas
Efecan Karaca
Bareiro