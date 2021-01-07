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    Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.01.2021 - 08:24
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    Fenerbahçe-Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Bay geçtiği haftanın ardından Kasımpaşa'yı 3-0 yenen Fenerbahçe, güçlü rakibi Alanyaspor'u da mağlup ederek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Fenerbahçe-Alanyaspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci ve Filip Novak'ın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Alanyaspor'a karşı kadroda yer almayacak. Hafta boyunca salonda çalışan Serdar Aziz'in durumu ise belirsiz.

    Alanyaspor'da ise tek eksik kaleci Ufuk Ceylan.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe

    Altay
    Nazım
    Sadık
    Tisserand
    Caner
    Ozan
    Gustavo
    Pelkas
    Thiam
    Valencia
    Cisse

    Alanyaspor

    Marafona
    Moubandje
    Tzavellas
    Caulker
    Juanfran
    Siopis
    Ceyhun Gülselam
    Davidson
    Bakasetas
    Efecan Karaca
    Bareiro

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