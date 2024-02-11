Fenerbahçe - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri
ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Çağdaş Altay yönetecek.

Ligde oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, 63 puan toplarken averaj farkıyla Galatasaray'ın önünde lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Augusto, Efecan.