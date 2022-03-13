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    Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 20:59
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    Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5 golle mağlup etti

    Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

    Maça baskılı başlayan sarı-lacivertliler, 28. dakikada Diego Rossi'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Alanyaspor tehlikeli pozisyonlar bulsa da ilk yarıda istediği golü bulamadı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe devre arasına 1-0'lık üstünlükle gitti.

    Fenerbahçe, Alanyaspor u 5 golle mağlup etti #1

    İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe'de Mesut Özil 50. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-0'lık üstünlüğü getirdi.

    Alanyaspor'da 53. dakikada sahneye çıkan Tayfur Bingöl, topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

    67. dakikada yeniden sahneye çıkan Tayfur Bingöl, toğu ağlara gönderdi ve takıma beraberliği getirdi.

    İkinci yarı oyuna giren 17 yaşındaki Arda Güler, 78. dakikada topu ağlara gönderdi ve takımını yeniden öne geçirdi.

    90. dakikada sahneye çıkan Pelkas topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'nin 4. golünü kaydetti.

    90+4'te Berisha Fenerbahçe'nin 5. golünü kaydetti ve maçın skorunu belirledi.


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