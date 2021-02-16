Fenerbahçe Alassane Ndao için Karagümrük ile görüştü

Fenerbahçe Alassane Ndao için Karagümrük ile görüştü

Geçtiğimiz hafta sonu Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Ali Koç maçın ardından rakip takım yöneticileriyle görüşerek Alassane Ndao'nun durumunu sordu.

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adaylarından Fenerbahçe, gelecek sezonu da düşünerek bazı futbolcuların transferlerini şimdiden bitirmeyi planlıyor.

Ajansspor'un haberine göre; cumartesi akşamı oynanan maçtan sonra Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Alassane Ndao'nun temsilcisi ve Karagümrüklü yetkililerle birebir görüştü.

"SEZON SONUNDA ONUN TRANSFERİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Koç, Ndao'yu çok beğendiğini belirterek, "Oyunda kaldığı sürece bizi çok zorladı. Sezon sonunda onun transferini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Lyon, Dijon, CSKA Moskova, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerin resmî teklif verdiği Senegalli oyuncu için, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, 5 milyon euro istedi. Lyon, son olarak 3 milyon euro teklif etmişti. Şu ana kadar attığı 7 golle takımının en skorer oyuncusu durumunda olan Ndao, 5 gol pasıyla da bu alanda da lider durumda.

24 yaşındaki futbolcu daha önce verdiği bir röportajda Avrupa'nın 5 büyük liginden birine transfer olmak istediğini ifade etmişti.