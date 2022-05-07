Petrol
113.22
2.09%
Euro
15.77
0.40%
Dolar
14.94
0.54%
Altın
905.21
0.95%
Borsa
2459
-0.31%
Bitcoin
544.790
-1.18%
BTXN Coin
14.85
-8.72%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fenerbahçe, Alexander Sörloth için devrede

    Yeni sezonda hücum hattını takviye etmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Alexandar Sörloth'u gündemine aldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Alexander Sörloth için devrede

    Yeni sezona yeni hocayla girmeye hazırlanan Fenerbahçe aynı zamanda kaliteli bir golcü transferi de gerçekleştirmek istiyor.

    Berisha ve Valencia'dan beklenen karşılığı göremeyen, 14 gol atsa da Serdar'ın performansını yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth'u gündemine aldığı bildirildi.

    Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş 'ın da bir süredir transfer etmek için çaba harcadığı Norveçli golcüyü bonservisiyle renklerine bağlamak için harekete geçtiği belirtildi.

    Fenerbahçe, Alexander Sörloth için devrede #1

    Fener, Leipzig'le görüşüyor

    İki sezon önce Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla ligde 24 gol attıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e giden 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin Alman ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi.

    Görüşmelerin devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Sörloth bu sezon Sciedad takımında ligde 29 maça çıktı 3 gol attı.

    Fenerbahçe, Alexander Sörloth için devrede #2

    Beşiktaş da istiyor

    Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth için Fenerbahçe de harekete geçti.


    İlginizi Çekebilir

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte Şarkılar Bizi Söyler 47. bölüm konukları
    Medya

    Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölüm konukları belli oldu! İşte Şarkılar Bizi Söyler 47. bölüm konukları

    Sinop’ta tarım arazileri sular altında kaldı
    İç Haber

    Sinop’ta tarım arazileri sular altında kaldı

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!
    MetaEvren

    Metaverse Koinleri ile geleceğinize yatırım yapın!

    Görüş Bildir