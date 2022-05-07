Fenerbahçe, Alexander Sörloth için devrede

Yeni sezonda hücum hattını takviye etmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın da transfer etmek istediği Alexandar Sörloth'u gündemine aldığı belirtildi.

Yeni sezona yeni hocayla girmeye hazırlanan Fenerbahçe aynı zamanda kaliteli bir golcü transferi de gerçekleştirmek istiyor.

Berisha ve Valencia'dan beklenen karşılığı göremeyen, 14 gol atsa da Serdar'ın performansını yeterli bulmayan sarı-lacivertlilerin Alexander Sörloth'u gündemine aldığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin ezeli rakipleri Beşiktaş 'ın da bir süredir transfer etmek için çaba harcadığı Norveçli golcüyü bonservisiyle renklerine bağlamak için harekete geçtiği belirtildi.

Fener, Leipzig'le görüşüyor

İki sezon önce Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla ligde 24 gol attıktan sonra 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e giden 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'nin Alman ekibiyle temasa geçtiği kaydedildi.

Görüşmelerin devam edeceği bilgisine ulaşıldı. Sörloth bu sezon Sciedad takımında ligde 29 maça çıktı 3 gol attı.

Beşiktaş da istiyor

Beşiktaş'ın 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ile kadrosuna katmaya çalıştığı Alexander Sörloth için Fenerbahçe de harekete geçti.