Fenerbahçe, Ali Koç'la derbi kazanamıyor

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray derbilerindeki üstünlüğünü kaybetti. Sarı-lacivertliler 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe'nin klasik haline gelen derbi galibiyetleri Ali Koç döneminde duraklama dönemine girdi.

GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Geçtiğimiz yıllarda derbi kazanma konusunda ezeli rakiplerine göre daha başarılı olan sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkanlık döneminde Galatasaray derbilerindeki üstünlüğünü de kaybetti.

Son 3 sezonda sarı-kırmızılı takımla 5 derbi müsabakasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamadı.

KADIKÖY BÜYÜSÜ DE BOZULDU

Rakibine karşı evinde büyük bir üstünlüğü olan Fenerbahçe bu üstünlüğünü de geçtiğimiz yıl Kadıköy'de rakibine 3-1 yenilerek kaybetmişti. 20 yıl aranın ardından mağlubiyetle tanışan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal görevinden istifa etmişti.

Öte yandan Fenerbahçe'nin 2016 yılından bu yana Kadıköy'de de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.