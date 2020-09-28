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Fenerbahçe, Ali Koç'la derbi kazanamıyor
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 10:56
Fenerbahçe'nin klasik haline gelen derbi galibiyetleri Ali Koç döneminde duraklama dönemine girdi.
GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Geçtiğimiz yıllarda derbi kazanma konusunda ezeli rakiplerine göre daha başarılı olan sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkanlık döneminde Galatasaray derbilerindeki üstünlüğünü de kaybetti.
Son 3 sezonda sarı-kırmızılı takımla 5 derbi müsabakasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamadı.
KADIKÖY BÜYÜSÜ DE BOZULDU
Rakibine karşı evinde büyük bir üstünlüğü olan Fenerbahçe bu üstünlüğünü de geçtiğimiz yıl Kadıköy'de rakibine 3-1 yenilerek kaybetmişti. 20 yıl aranın ardından mağlubiyetle tanışan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal görevinden istifa etmişti.
Öte yandan Fenerbahçe'nin 2016 yılından bu yana Kadıköy'de de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.