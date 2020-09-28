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    Fenerbahçe, Ali Koç'la derbi kazanamıyor

    Fenerbahçe, Ali Koç'la derbi kazanamıyor

    Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Fenerbahçe, Galatasaray derbilerindeki üstünlüğünü kaybetti. Sarı-lacivertliler 5 karşılaşmadan 1 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 10:56
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    Fenerbahçe'nin klasik haline gelen derbi galibiyetleri Ali Koç döneminde duraklama dönemine girdi.

    GALİBİYETLE TANIŞAMADI

    Geçtiğimiz yıllarda derbi kazanma konusunda ezeli rakiplerine göre daha başarılı olan sarı-lacivertliler Ali Koç'un başkanlık döneminde Galatasaray derbilerindeki üstünlüğünü de kaybetti.

    Son 3 sezonda sarı-kırmızılı takımla 5 derbi müsabakasında karşı karşıya gelen Fenerbahçe, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak henüz galibiyetle tanışamadı.

    Fenerbahçe, Ali Koç la derbi kazanamıyor #1

    KADIKÖY BÜYÜSÜ DE BOZULDU

    Rakibine karşı evinde büyük bir üstünlüğü olan Fenerbahçe bu üstünlüğünü de geçtiğimiz yıl Kadıköy'de rakibine 3-1 yenilerek kaybetmişti. 20 yıl aranın ardından mağlubiyetle tanışan sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal görevinden istifa etmişti.

    Öte yandan Fenerbahçe'nin 2016 yılından bu yana Kadıköy'de de rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

    Fenerbahçe, Ali Koç la derbi kazanamıyor #2

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