Fenerbahçe-Altay - CANLI SKOR

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Altay ile karşı karşıya geliyor.

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45' İlk devre sona erdi.

44' Fenerbahçe'de Pelkas, sol kanattan hızlı bir şekilde çalımlarla içeriye girmek istedi. Yunan futbolcu, ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sarı - lacivertli futbolcular, hakem Göçek'e penaltı itirazında bulundu ve oyun durdu.

43' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Attila Szalai, dokunamadı ve top auta gitti.

42' Fenerbahçe'de Sosa'nın baskısı sonrasında geriye dönmek isteyen Pinares, araya giren Serdar Dursun'a faul yaptı. Hakem Hüseyin Göçek, sarı kartını Altay kaptanına çıkardı.

38' Fenerbahçe takımı, eşitliği getiren golden sonra topun daha çok hakimi olan taraf.

37' Gol... Fenerbahçe 1-1 Altay (İrfan Can Kahveci)

37' Altay savunması içerisinde topla buluşan İrfan Can Kahveci, sol ayağıyla içeriye bekletmeden bir orta yaptı. Savunmadan seken top yine önüne düşen Kahveci, çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

33' Altay takımı kalabalık geldi. Kappel, sol taraftaki Rodriguez'i gördü. Rodriguez'in havalandırdığı topa yükselen Pelkas, rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı ve hakem Hüseyin Göçek, faul düdüğünü çaldı.

31' Szalai, orta sahanın sol tarafında topla buluştu. Macar futbolcunun kale sahasına yaptığı ortaya Serdar Dursun hareketlendi ancak top, kaleci Lis'te kaldı.

30' Altay takımı sol kanattan Rodriguez ile gelmek istedi ancak top, taca çıktı. Fenerbahçe, oyuna hemen başladı.

26' Hüseyin Göçek, taç atışıyla oyuna devam edilsin dedi.

26' Serdar Dursun, pozisyon sonrasında hakem Hüseyin Göçek'e formasından çekildiğini işaret etti. Altay'da Eric Bjoerkander yerde kaldı, kaleci Lis topu taca attı.

24' Fenerbahçe'de Crespo ve Sosa savunmasına kadar gelerek takımını hücuma çıkarmaya çalışıyor. Altay takımı, 2. bölgede sarı - lacivertlilere baskı uyguluyor.

17' Altay, Süper Lig'de 3 maç aradan sonra GOL attı.

15' VAR odasını dinleyen Hüseyin Göçek, GOL kararını verdi ve Fenerbahçeli oyuncular maça yeniden başladı.

14' Gol... Fenerbahçe 0-1 Altay (Ahmed Rayan)



14' Thaciano, orta sahada kaptığı top sonrasında savunma arkasına sarkan Rayan'ı gördü. Topla buluşan Rayan'ın vuruşu, Kim Min-Jae'ye çarparak ağlara gitti ve Altay, 1-0 öne geçti.

13' Ferdi Kadıoğlu, sağ kanattan çalımlarla içeri kat etti. Rakibinin müdahalesi sonrasında yerde kaldı, hakem Hüseyin Göçek devam kararı verdi.

9' Fenerbahçe, şu dakikalarda sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor. Sarı - lacivertliler, Osayi ve Ferdi Kadıoğlu ile rakip savunmayı zorluyor.

8' Fenerbahçe, rakip yarı alana yerleşti. Altay savunmasında boşluk arıyor.

7' Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu ile sağ kanattan geldi. Genç futbolcunun ortası savunmadan geri döndü ve Altay atağı başladı.

5' Şu anlarda bir orta saha mücadelesi görüyoruz, karşılıklı top kayıpları var.

3' Altay'da bu kez de Rayan savunma arkasına sarktı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Rayan'ı Serdar Aziz durdurdu ve topu takımına kazandırdı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, evinde Altay'ı ağırlıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'da başladı. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlanıyor.

Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Mateusz, Tolga, Eric, Murat, Kazımcan, Thaciano, Ceyhun, Kappel, Pinares, Martin, Rayan