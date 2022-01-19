- Haberler
- Futbol Haberleri
- Fenerbahçe - Altay maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe - Altay maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 19.01.2022 - 09:03
- Güncelleme : 19.01.2022 - 09:06
Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Altay'ı ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Hakem Hüseyin Göçek karşılaşmayı yönetirken mücadeleyi beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligde geride kalan 21 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 6. sırada girdi.
İLK MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI
Süper Lig'de 14 maçtır galip gelemeyen, son 6 müsabakadan da mağlup ayrılan Altay ise 18 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Berke, Sangare, Kim, Szalai, Ferdi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Mesut, Osayi, Serdar
Altay: Lis, Cebrail, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Cesar, Bamba