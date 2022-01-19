Fenerbahçe Altay'ı 2 golle geçti

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22'nci haftasında Fenerbahçe sahasında Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 22. haftasında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe, oyunun ilk bölümünde topa sahip oldu ancak bunu pozisyona dönüştüremedi.

İRFAN CAN SKORU EŞİTLEDİ

Savunma arkasına direkt toplar deneyen Altay, 14. dakikada başarılı oldu ve Ahmed Rayan ile gol perdesini açtı. Attila Szalai, 24. dakikada yaptığı faul sonrası sarı kart cezalısı durumuna düştü.

1-0'dan sonra Altay kalesinde baskısını artıran Fenerbahçe, 37. dakikada İrfan Can Kahveci ile skoru eşitledi.

Devre sonuna kadar Altay kalesine üstünlük sayısı için yüklenen sarı lacivertliler, soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

SERDAR SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıda da üstünlük sayısı için daha çok adamla ataklar yapan Fenerbahçe, 71. dakikada İrfan Can Kahveci'nin asisti ve Serdar Dursun'un golüyle öne geçti.

Sahasında son 3 maçta 2. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 36'ya yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Demir Grup Sivasspor deplasmanına gidecek. Altay ise sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 15 maça çıkan Altay ise 18 puanda kaldı.