Dolar
7.3209
1.2768%
Euro
8.6666
0.6293%
Altın
2061.48
-0.0848%
Borsa
1011.02
-2.2602%
G. Altın
485.223
1.2087%
Bitcoin
86473.02
1.0647%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

    Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

    Fenerbahçe yönetiminin, limit sorununu çözmek için önce Tahkim'e ardından da Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi. Eğer oradan da sonuç çıkmazsa konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacak.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 10:04
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 10:04
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

    Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitini aşmasına rağmen dün Novak, Mert Hakan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi isimleri kadrosuna katmıştı.

    TAHKİM'E GİDİLECEK

    Federasyonun sarı-lacivertli kulübe cephe aldığını düşünen yönetimin, limitlerin tekrar düzenlenmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.

    Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi ne başvuracak #1

    SONUÇ ÇIKMAZSA ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURULACAK

    Başkan Ali Koç ve yönetimin, Tahkim'den bir sonuç çıkmaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceği belirtildi.

    SON ÇARE AİHM

    İdareciler, buradan da istediği cevabı alamazsa konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.

    Fenerbahçe Kulübü'nü önümüzdeki süreçte hareketli günler bekliyor.

    Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi ne başvuracak #2

    Görüş Bildir