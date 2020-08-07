Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

Fenerbahçe yönetiminin, limit sorununu çözmek için önce Tahkim'e ardından da Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi. Eğer oradan da sonuç çıkmazsa konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacak.