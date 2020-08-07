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Fenerbahçe, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
Fenerbahçe yönetiminin, limit sorununu çözmek için önce Tahkim'e ardından da Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağı öğrenildi. Eğer oradan da sonuç çıkmazsa konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacak.
- Haber Merkezi
- 07.08.2020 - 10:04
- Güncelleme : 07.08.2020 - 10:04
Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı harcama limitini aşmasına rağmen dün Novak, Mert Hakan, Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi isimleri kadrosuna katmıştı.
TAHKİM'E GİDİLECEK
Federasyonun sarı-lacivertli kulübe cephe aldığını düşünen yönetimin, limitlerin tekrar düzenlenmesi için Tahkim Kurulu'na başvuracağı öğrenildi.
SONUÇ ÇIKMAZSA ANAYASA MAHKEMESİ'NE BAŞVURULACAK
Başkan Ali Koç ve yönetimin, Tahkim'den bir sonuç çıkmaması durumunda Anayasa Mahkemesi'ne gideceği belirtildi.
SON ÇARE AİHM
İdareciler, buradan da istediği cevabı alamazsa konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacak.
Fenerbahçe Kulübü'nü önümüzdeki süreçte hareketli günler bekliyor.