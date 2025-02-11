Fenerbahçe, Anderlecht maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Fenerbahçe, Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.

İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ

Ardından sahada ısınma ve koordinasyon hareketleri yapan sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas çalışması yaptı.

Fenerbahçe, günün antrenmanını dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Alanyaspor maçında ilk 11 başlayan ve 60 dakika üzerinde süre alan futbolcular ise rejenerasyon çalışması yaptı.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenman ile Anderlecht maçının hazırlıklarını tamamlayacak.