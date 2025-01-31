Fenerbahçe, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın lisansını çıkardı
Haber Merkezi

Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu müsabaka 2 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

LİSANSLARI ÇIKTI

Maç öncesinde ise Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un ardından yeni transferleri Anderson Talisca ve Milan Skrinar'ın lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİRLER

İki oyuncu da Mourinho'nun görev vermesi halinde Rizespor maçında sahaya çıkabilecek.

ensonhaber icon
Emre Çalışkan
Editor