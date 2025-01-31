Fenerbahçe, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ın lisansını çıkardı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe ile İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak bu müsabaka 2 Şubat Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.
LİSANSLARI ÇIKTI
Maç öncesinde ise Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.
Devre arasında kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Diego Carlos'un ardından yeni transferleri Anderson Talisca ve Milan Skrinar'ın lisansını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
RİZE MAÇINDA OYNAYABİLİRLER
İki oyuncu da Mourinho'nun görev vermesi halinde Rizespor maçında sahaya çıkabilecek.
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