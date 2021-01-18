Fenerbahçe-Ankaragücü - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 2-0 Ankaragücü

42' Bu arada Ozan Tufan, gördüğü sarı kartın ardından gelecek hafta Demir Grup Sivasspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü.

34' Fenerbahçe 2-0 Ankaragücü (Samatta)

28' Gol... Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü (Thiam)

20' Ankaragücü Fenerbahçe'yi tüm hatlarıyla topun arkasında kalarak oldukça geride karşılıyor. Sarı-lacivertli ekip bu bölümlerde istediği boşlukları bulmakta zorlanıyor.

12' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Valencia'nın ortasında top doğrudan kaleci Ricardo'nun kucağına gitti.

4' Novak'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda kaleci Ricardo üzerine gelen topu kontrol etti.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği haftada Ankaragücü'nü mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi