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Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 17:48
- Güncelleme : 18.01.2021 - 18:07
Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği haftada Ankaragücü'nü mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi