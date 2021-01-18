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    Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 18:07
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    Fenerbahçe-Ankaragücü maçının ilk 11'leri

    Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği haftada Ankaragücü'nü mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Ozan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

    Ankaragücü: Friedrich, Pinto, Atakan, Sarlija, Atila, Voca, Lukasik, Saba, Endri Çekiçi, Paintsil, Bolingi

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