Fenerbahçe - Ankaragücü - CANLI SKOR

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1' Maç başladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Renaldo, Morutan, Sowe
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