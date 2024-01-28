Fenerbahçe - Ankaragücü - CANLI SKOR
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1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Ankaragücü'nü ağırlıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı Cihan Aydın yönetiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Renaldo, Morutan, Sowe