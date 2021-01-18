Euro
9.0132
0.02%
Dolar
7.4565
-0.03%
Altın
440.54
0.62%
Borsa
1.524
0%
Bitcoin
267.205
-0.42%
EXEN Coin
16.12
0.87%
-2ºC
İstanbul
Güneşli -2 C

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 08:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği haftada Ankaragücü'nü mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Ferdi Elmas, Valencia, Thiam.

    Ankaragücü: Ricardo, Erdi Dikmen, Sarlija, Atakan, Atila Turan, Diousse, Lukasik, Lobzhanidze, Endri Çekiçi, Bolingi, Börven.

    Fenerbahçe-Ankaragücü maçının muhtemel 11 leri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir