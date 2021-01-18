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Fenerbahçe-Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 08:33
Fenerbahçe, lider Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yendiği haftada Ankaragücü'nü mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Maç beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Pelkas, Ferdi Elmas, Valencia, Thiam.
Ankaragücü: Ricardo, Erdi Dikmen, Sarlija, Atakan, Atila Turan, Diousse, Lukasik, Lobzhanidze, Endri Çekiçi, Bolingi, Börven.