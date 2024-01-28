Fenerbahçe - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek.

Samsunspor beraberliğinin ardından deplasmanda Başakşehir'i 90+4. dakikada Batshuayi'nin penaltı golüyle mağlup eden sarı-lacivertli takım, puanını 57'ye yükseltirken averajla liderliğini korudu.

22 maçta 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, evindeki oynadığı 11 maçta 8 kez kazandı, 2 mücadeleden beraberlikle ayrıldı, 1 kez de kaybetti.

İsmail Kartal'ın ekibi, Başkent temsilcisi karşısında kazanarak galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

İki ekibin ligin ilk yarısında Ankara'da oynadığı karşılaşmayı Fenerbahçe, Osayi-Samuel'in golüyle 1-0 galip tamamlamıştı.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Krunic, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.

Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan Güneren, Tolga Ciğerci, Pedrinho, Cephas, Morutan, Sowe.