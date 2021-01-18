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    Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 3 golle yendi

    Fenerbahçe, Ankaragücü'nü 3 golle yendi

    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'nü Thiam, Samatta ve Valencia'nın golleriyle 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 21:07
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    Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-1'lik skorla kazandı.

    OZAN TUFAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

    Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller, 28. dakikada Thiam, 34. dakikada Samatta ve 67. dakikada Valencia'dan geldi. Ankaragücü'nün tek sayısını ise 90+4. dakikada Emre Güral kaydetti. Sarı - lacivertlilerde 40. dakikada sarı kart gören Ozan Tufan, Sivasspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü 3 golle yendi #1

    Bu sonucun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 38 yaparak 2. sıradaki yerini korudu. Üst üste 3. yenilgisini alan Ankaragücü ise 15 puanla 20. sırada kaldı.

    Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü 3 golle yendi #2

    FENERBAHÇE'DE 2 OYUNCU SAKATLANDI

    Fenerbahçe'de iki oyuncu, sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

    Sarı-lacivertlilerin stoperi Serdar Aziz, 59. dakikada, Enner Valencia ise 76. dakikada sakatlanarak kenara geldi.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü 3 golle yendi #3

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