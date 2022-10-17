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    Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup etti

    Fenerbahçe, Ankaragücü'nü mağlup etti

    Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti.
    • 17.10.2022 - 22:02
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 22:22
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    Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.

    Batshuayi, golü erken buldu

    Fenerbahçe, adeta karşılaşmaya golle başladı. 3. dakikada Lincoln'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kafalardan seken topu Michy Batshuayi kale ağzından ağlara gönderdi. Fenerbahçe, bu golle 1-0 öne geçti.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #1

    İrfan Can, farkı 2'ye çıkardı

    25. dakikada fark ikiye çıktı. Orta alanda kazanılan topa ceza sahası dışından sert vuran İrfan Can'ın vuruşu kaleci Gökhan Akkan'ın da hatasıyla ağlara gitti.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #2

    Ankaragücü'nün iki golü VAR'dan döndü

    Ankaragücü, karşılaşmanın 27. dakikasında Ali Sow ile farkı bire indirdi. Bu dakikada hızlı gelişen hücumda Beridze içeri çevirdi. Ali Sowe ceza alanı içinden topu ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon başlangıcında Beridze ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

    Başkent temsilcisi, Ali Sowe'nin ardından bir kez daha VAR'a takıldı. 34. dakikada Ankaragücü, Jese ile topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada. VAR incelemesi de yapıldıktan sonra Jese'nin golü geçerli sayılmadı.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #3

    Fenerbahçe'nin ofsayt taktiği sürüyor

    Ankara ekibi maç boyunca 6 defa ofsayta düştü. Böylece sarı-lacivertli takımın ofsayt taktiği devam etti.

    Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde bu sezon ligde oynadığı 9 maçta rakiplerini 46 kez ofsayta düşürmüş oldu.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #4

    Skoru belirleyen gol Rossi'den geldi

    Karşılaşmada skoru belirleyen isim Diego Rossi oldu. Uruguaylı futbolcu, 90+1. dakikada Ferdi'nin ortasında ceza sahasında durumu 3-0 yaptı.

    Fenerbahçe, 20 puana ulaştı

    Ligde bir haftayı BAY geçen Fenerbahçe, bu sonucun ardından 9 maçta 20 puana ulaştı. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı.

    Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak. MKE Ankaragücü, Giresunspor deplasmanına konuk olacak.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #5

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #6

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #7

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü mağlup etti #8


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