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    Fenerbahçe, Ankaragücü'nü son dakika golüyle yendi

    Fenerbahçe, Ankaragücü'nü son dakika golüyle yendi

    Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golü Alper Potuk'tan gelirken, konuk takımın gollerini Ozan Tufan ve Enner Valencia kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 22:28
    • Güncelleme : 09.05.2021 - 06:18
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    Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan, 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü son dakika golüyle yendi #1

    SON DAKİKADA VALENCIA

    Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.

    Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 79 puana ulaştı.

    Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü son dakika golüyle yendi #2

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü son dakika golüyle yendi #3

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü son dakika golüyle yendi #4

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü son dakika golüyle yendi #5

    Fenerbahçe, Ankaragücü nü son dakika golüyle yendi #6

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