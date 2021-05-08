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Fenerbahçe, Ankaragücü'nü son dakika golüyle yendi
Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti. Ev sahibinin golü Alper Potuk'tan gelirken, konuk takımın gollerini Ozan Tufan ve Enner Valencia kaydetti.
- Haber Merkezi
- 08.05.2021 - 22:28
- Güncelleme : 09.05.2021 - 06:18
Süper Lig'de kümede kalma hesapları yapan Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Başkent'te oynanan mücadelede kazanan, 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
SON DAKİKADA VALENCIA
Ankaragücü'nün golünü 3. dakikada Alper Potuk kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri 42. dakikada Ozan Tufan ve 90+6. dakikada Enner Valencia'dan geldi.
Bu beraberliğin ardından Ankaragücü 39, Fenerbahçe 79 puana ulaştı.
Süper Lig'de bir sonraki hafta Ankaragücü, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.