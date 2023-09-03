Fenerbahçe, Ankaragücü'nü tek golle geçti Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti.

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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun dördüncü haftasında Tolunay Kafkas'ın ekibi Ankaragücü ile İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, hakem Arda Kardeşler'in düdük çaldığı maçta Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçtaki tek golü 60. dakikada Osayi-Samuel kaydetti. Karşılaşmanın 84. dakikasında ikinci sarı kartını gören İsmail Yüksek kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 9'a yükseltti ve liderliğini devam ettirdi. Ankaragücü ise 2 puanda kaldı.

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe Antalyaspor'u konuk edecek. Ankaragücü ise Sivasspor deplasmanına çıkacak.

Livakovic yedekler arasında

Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yedekler arasında yer aldı.

İlk kez maç kadrosuna giren Livakovic, yedek kulübesinde otururken İsmail Kartal kalede tercihini İrfan Can Eğribayat'tan yana kullandı.

Crespo tekrar maç kadrosunda

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, ligde ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.

Avrupa'daki Twente maçlarında UEFA listesine yazılmadığı için kadroya alınmayan Crespo, ligdeki Gaziantep FK ve Samsunspor karşılaşmalarında da kadroya dahil edilmemişti. Crespo, MKE Ankaragücü maçında yedekler arasında yer aldı.

Ankara'da ilk maç

Ankaragücü, bu sezon Ankara'daki ilk maçına çıktı. Eryaman Stadı'nın hazır olmaması nedeniyle ligin 2. haftasındaki Adana Demirspor maçını İstanbul'da oynayan Ankaragücü, taraftarıyla buluştu.

Eryaman Stadı'nın zemininin hazır hale getirilmesiyle Ankaragücü, Ankara'daki ilk maçını Fenerbahçe karşısında oynadı.

Ankara'da gün boyu devam eden yağmur, maç saatinde kesildi. Eryaman Stadı'nın zemini de maçtan 2 saat önceye kadar yağmurdan brandayla korundu.

Stat tamamen doldu

Ankaragücü-Fenerbahçe maçı, Eryaman Stadı'nda kapalı gişe oynandı. İki renktaşın karşı karşıya geldiği karşılaşmada başkent ekibinin taraftarları tribünlerde boş koltuk bırakmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar da kendilerine ayrılan deplasman tribününün tamamını doldurdu.

Ankaragücü taraftarı, Maraton Tribünü'nde dev bir Ankaragücü logosunun olduğu koreografi gerçekleştirdi.