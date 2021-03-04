Fenerbahçe-Antalyaspor - CANLI SKOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor.

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51' Fenerbahçe, ön alanda baskı kurarak Antalyaspor'u uzun top oynamaya zorluyor.

48' Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Boffin, köşeye giden topu sağına çok iyi uzanarak kontrol etti.

47' Valencia, Gökdeniz Bayrakdar ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Fenerbahçe tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor

33' Antalyasporlu Amilton, hakemi aldatmaya yönelik hareketi sebebiyle sarı kart gördü.

27' Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıktı. Ama tüm hatları ile geriye çekilen Antalyaspor karşısında boşluk bulmakta zorlanıyor.

12' Gol... Fenerbahçe 0-1 Antalyaspor (Fredy)

5' Fenerbahçe top Antalyaspor'dayken presi rakip yarı sahanın ortalarından itibaren başlatıyor.

1' Maç başladı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yenerek yeniden yarışa tutunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yenildiği haftada Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u da mağlup ederek rakibiyle puanları eşitlemek istiyor.

Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut, Samatta

Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel