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    Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı

    Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.01.2022 - 20:59
    • Güncelleme : 15.01.2022 - 21:09
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    Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi

    Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 72. dakikada frikikten Jose Sosa attı. Antalyaspor, 81. dakikada Doğukan Sinik ile eşitliği sağladı.

    Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı #1

    FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

    Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 33 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puana çıktı.

    Fenerbahçe, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı #2

    Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı #3


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