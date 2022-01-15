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Fenerbahçe, Antalyaspor ile berabere kaldı
Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
- Haber Merkezi
- 15.01.2022 - 20:59
- Güncelleme : 15.01.2022 - 21:09
Süper Lig'in 21. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi
Fenerbahçe'yi öne geçiren golü 72. dakikada frikikten Jose Sosa attı. Antalyaspor, 81. dakikada Doğukan Sinik ile eşitliği sağladı.
FENERBAHÇE 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Deplasmandaki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, 33 puana yükseldi. Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkan Antalyaspor ise 23 puana çıktı.
Fenerbahçe, gelecek hafta Altay'ı ağırlayacak. Antalyaspor ise Rizespor deplasmanına gidecek.