Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında penaltı bekledi Fenerbahçe'de Miha Zajc, Antalyaspor maçının 61. dakikasında sol çaprazdan ceza alanına girmek isterken yerde kaldı. Bu pozisyon sonrasında sarı-lacivertliler penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler devam dedi.

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Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Antalyaspor'u konuk etti. Mücadele sarı-lacivertli takımın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Büyük bir heyecana sahne olan ve gol düellosu şeklinde geçen bu maçın ikinci yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Zajc yerde kaldı, hakem devam dedi

Karşılaşmanın 61. dakikasında Fenerbahçe'de Tadic'in pasıyla sol çaprazdan içeri sokulan Zajc, Jehezkel ile girdiği mücadele sonucu yerde kaldı.

Fenerbahçe cephesi bu pozisyonda penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler oyunu devam ettirdi.

Yaşanan bu pozisyon sosyal medyada çok konuşuldu.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)