Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

DHA
Fenerbahçe yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
HAZIRLIKLAR SONA ERDİ
Sarı-lacivertli ekip, bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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