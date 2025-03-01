Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
DHA

Fenerbahçe yarın sahasında Antalyaspor ile oynayacağı Süper Lig 26'ncı hafta maçının hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

HAZIRLIKLAR SONA ERDİ

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor