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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

    Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

    Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta meydana gelen penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 00:09
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 00:10
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    Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.

    Maçın son dakikalarına kadar kısır geçen mücadele, Fenerbahçe'nin son dakikalarda bulduğu gollerle mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

    Maçta Fenerbahçe'nin bulduğu ilk golden sonra meydana gelen pozisyon tartışmalara neden oldu.

    Savunmada Szalai'nin eline çarpan topta, Antalyasporlu oyuncular penaltı bekledi.

    Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu #1

    POZİSYONUN DEVAMI GOL OLDU

    Hakem maçı devam ettirirken pozisyonun devamında Fenerbahçe ikinci golü buldu.

    Pozisyon VAR incelemesinde de faul olarak değerlendirilmedi ve Fenerbahçe'nin golü iptal edimedi.

    Bu golün ardından sarı-lacivertliler maçtan 2-0 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu #2

    Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu #3(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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