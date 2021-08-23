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Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu

Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta meydana gelen penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu.