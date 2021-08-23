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- Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında tartışmalı penaltı pozisyonu
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta meydana gelen penaltı pozisyonu tartışmalara neden oldu.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 00:09
- Güncelleme : 23.08.2021 - 00:10
Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u ağırladı.
Maçın son dakikalarına kadar kısır geçen mücadele, Fenerbahçe'nin son dakikalarda bulduğu gollerle mücadele, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçta Fenerbahçe'nin bulduğu ilk golden sonra meydana gelen pozisyon tartışmalara neden oldu.
Savunmada Szalai'nin eline çarpan topta, Antalyasporlu oyuncular penaltı bekledi.
POZİSYONUN DEVAMI GOL OLDU
Hakem maçı devam ettirirken pozisyonun devamında Fenerbahçe ikinci golü buldu.
Pozisyon VAR incelemesinde de faul olarak değerlendirilmedi ve Fenerbahçe'nin golü iptal edimedi.
Bu golün ardından sarı-lacivertliler maçtan 2-0 galip ayrıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)