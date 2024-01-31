Fenerbahçe, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe mücadelenin hazırlıklarına yaptığı son antrenmanla devam etti.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig 24. haftasında cumartesi günü saat 19.00’da deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Antrenman dayanıklılık koşularıyla tamamlandı

Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin devamında iki grup halinde pas çalışmaları yaptı.

Dar alanda pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)