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Fenerbahçe-Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 04.03.2021 - 17:56
- Güncelleme : 04.03.2021 - 18:02
Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yenerek yeniden yarışa tutunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yenildiği haftada Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u da mağlup ederek rakibiyle puanları eşitlemek istiyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Attila, Novak, Ozan, Sosa, Osayi, Pelkas, Mesut, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Eren, Nuri, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan, Veysel