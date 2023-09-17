Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig'de sezonun 5. haftasında Fenerbahçe evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

Şükrü Saraçoğlu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk üç maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyerek 9 maçta 9 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, başarılı gidişine devam etmek istiyor.

Ligde 4. hafta maçında Ankaragücü karşısında 1-0 galip ayrılarak milli araya moralli giren Fenerbahçe, 5. hafta mücadelesinde, 3 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor karşısında galip gelip liderliğini korumayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: H. Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, Sander Van de Streek, Larsson, Buksa