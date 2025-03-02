Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio

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Emre Çalışkan
Editor