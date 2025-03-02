Fenerbahçe - Antalyaspor maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Müsabakanın VAR koltuğunda ise Alman Markus Schmidt oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Mert, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, Dzeko, En-Nesyri
Antalyaspor: Piric, Güray, Thalison, Veysel, Bünyamin, Soner, Erdal, Larsson, Safuri, Ven De Streek, Samudio
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