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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2021 - 08:15
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    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u yenerek yeniden yarışa tutunan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yenildiği haftada Ersun Yanal'lı Antalyaspor'u da  mağlup ederek rakibiyle puanları eşitlemek istiyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan, Sosa, Pelkas, Mesut, Osayi, Thiam

    Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Eren, Nuri, Hakan, Fredy, Gökdeniz, Amilton, Orgill

    Fenerbahçe-Antalyaspor maçının muhtemel 11 leri #1

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