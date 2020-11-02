Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe rakip kaleye rekor şut çektiği maçı 2-1 kazanarak maç fazlasıyla lider oldu.

Süper Lig'de 7. hafta maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynana karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

PEROTTI KABUSTAN UYANDIRDI

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ozan Tufan ve 84. dakikada penaltıdan Diego Perotti kaydetti. Maçın 62. dakikasında oyuna giren Perotti, ilk maçında fileleri havalandırdı. Antalyaspor'un tek golü 52. dakikada Lukas Podolski'den geldi.





Antalyaspor'da 45. dakikada Serdar Aziz'e müdahalesi sonrası kırmızı kart gören Adis Jahovic, takımını 10 kişi bıraktı. Fenerbahçe'de 81'de oyuna Giren Sinan Gümüş, 90+6'da arka arkaya gördüğü iki sarı kart sonrasında oyundan atıldı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 17'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Antalyaspor 8 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Antalyaspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Konyaspor'u ağırlayacak.

ADIS JAHOVIC KIRMIZI KART GÖRDÜ

Dakikalar ilerledikçe Antalyaspor hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı ama kırmızı-beyazlılar da ileride çoğalamadı. Fenerbahçe'nin üstünlüğünde devam eden oyunun 40. dakikasında Antalyaspor'un ilk şutu geldi.

Sarı-lacivertliler ise ilk yarıda aradığı golü bulamazken, oyun zaman zaman çalan faul düdükleriyle sıkça durdu. Karşılaşmanın 45. dakikasında Antalyaspor 10 kişi kaldı. Adis Jahovic'in, Fenerbahçe ceza sahasında Serdar Aziz'e müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Bahattin Şimşek, sarı kartını gösterdi. Şimşek, VAR odası hakemlerinin uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra sarı kartı iptal edip futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. İlk yarı da golsüz eşitlikle sona erdi.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Fenerbahçe, Alanyaspor'un Göztepe ile oynayacağı maçın İzmirde'ki elzem deprem sebebiyle ertelenmesinin ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



