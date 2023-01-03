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    Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup etti

    Fenerbahçe, Antalyaspor'u mağlup etti

    Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta Antalyaspor karşısında 2-1 kazandı.
    • 03.01.2023 - 22:08
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 22:17
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    Süper Lig 17. hafta ile devam ediyor. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe hakem Kadir Sağlam yönetiminde Corendon Airlines Park’ta karşı karşıya geldi.

    Mücadele Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

    Wright Antalya'yı öne geçirdi

    Karşılaşmada Antalyaspor, Haji Wright'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #1

    Batshuayi galibiyeti getirdi

    Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin 55 ve 62. dakikalarda attığı gollerle maçı 2-1'e getirdi.

    Kalan dakikalarda gol çıkmayınca Fenerbahçe, 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #2

    18. haftada derbi mücadelesi yaşanacak

    Hatayspor maçının ardından Antalyaspor’u da mağlup eden Fenerbahçe 35 puana yükseldi. Süper Lig’de 3 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 16 puanda kaldı.

    Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe ise derbi mücadelesinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #3

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #4

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #5

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #6

    Fenerbahçe, Antalyaspor u mağlup etti #7


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