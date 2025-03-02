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Fenerbahçe, Antalyaspor'u üst üste 6. kez yendi

Fenerbahçe, Antalyaspor'u üst üste 6. kez yendi Süper Lig'de konuk ettiği Antalyaspor'u 3 golle yenen Fenerbahçe, rakibine karşı üst üste 6 galibiyet elde etti.