Fenerbahçe, Antalyaspor'u üst üste 6. kez yendi

İHA
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında oynadığı Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Akdeniz temsilcisine karşı son 10 lig maçını kaybetmeyen sarı-lacivertliler, son maçlarda ise seri yakaladı.
FENERBAHÇE, ANTALYASPOR'A YENİLMİYOR
Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 6 mücadelede hanesine 3'er puan yazdırdı.
Sarı-lacivertliler, son 10 maçtaki karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.
ANTALYASPOR'UN SON GALİBİYETİ 2019'DA
Akdeniz temsilcisi, Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini 4 Ekim 2019'da İstanbul'da 1-0'lık sonuçla aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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