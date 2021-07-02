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    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı

    Teknik direktör olmadan sezonun ilk idmanını yapan Fenerbahçe'de yeni sezon eşofmanlarında yıldız kullanılmaması dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2021 - 09:32
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    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

    MİLLİ FUTBOLCULARDAN YOKSUN İDMAN

    Yeni teknik direktörü henüz belli olmayan sarı-lacivertliler, Volkan Demirel, Fatih Yıldız ve Zeki Murat Göle eşliğinde çalıştı.

    Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenmanda yeni transferler Steven Caulker ve Serdar Dursun yer aldı.

    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı #1

    "BİZİM DERDİMİZ TARİHİMİZ"

    Fenerbahçe'nin yeni antrenman formaları, sezonun ilk antrenmanında görücüye çıktı. Burada futbolseverlerin ilgisini çeken çok önemli bir detay vardı. Sarı-lacivertlilerin antrenman takımında yıldız bulunmaması dikkat çekti.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde 1959 öncesi şampiyonluklara ilişkin yaptıkları başvuru ve yıldız sayısı konusunda açıklamalarda bulunmuş ve "Bizim derdimiz tarihimiz. Para, pul, yıldız sonra gelir. Zaten bundan sonra yıldız takmayacağız." diye konuşmuştu.

    Sarı-lacivertlilerin yeni sezon formalarında da yıldız kullanmayacağı biliniyor.

    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı #2

    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı #3

    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı #4

    Fenerbahçe antrenmanında yıldız detayı #5

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