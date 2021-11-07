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Fenerbahçe ara transfer için Bustos'u istiyor

Fenerbahçe ara transfer için Bustos'u istiyor

Vitor Pereira'nın yaz transfer döneminde de ısrarla istediği ancak kulübü yüzünden sarı-lacivertli takıma gelemeyen Fabricio Bustos'un ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.