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    Fenerbahçe ara transfer için Bustos'u istiyor

    Fenerbahçe ara transfer için Bustos'u istiyor

    Vitor Pereira'nın yaz transfer döneminde de ısrarla istediği ancak kulübü yüzünden sarı-lacivertli takıma gelemeyen Fabricio Bustos'un ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2021 - 14:00
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 14:02
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    Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Fabricio Bustos ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

    Sarı-lacivertliler, sağ kanat bek pozisyonuna düşündüğü 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında kadrosuna katmak için büyük uğraş vermiş ancak kulübü Indepentiente ile anlaşma sağlanamamıştı.

    Fenerbahçe ara transfer için Bustos u istiyor #1

    OCAK İÇİN UMUT DOĞDU

    Kulübü ile sözleşme uzatmayan Bustos için yeniden harekete geçen Fenerbahçe, transferi ocak ayında bitirmeyi amaçlıyor.

    Tangocu futbolcunun, sezon sonunda kontratının bitecek olmasından dolayı uygun bir bonservis bedeliyle kadroya katılması planlanıyor.

    Arjantin takımının Bustos'un gitmesine izin vereceği öğrenilirken, ocak ayında Bustos'un sarı-lacivertli takıma katılması bekleniyor.

    25 yaşındaki kanat bekin de kariyeri açısından Fenerbahçe'ye gelmek istediği biliniyor.

    Fenerbahçe ara transfer için Bustos u istiyor #2

    FABRICIO BUSTOS KİMDİR?

    28 Nisan 1996'da Ajrantin'de dünyaya gelen Fabricio Bustos, 1.67 boyunda ve sağ kanat beki olarak görev alabiliyor.

    Kariyerine Independiente'de başlayan Bustos, 2016-17 yılında profesyonel oldu. Independiente formasıyla kariyerinde toplam 170 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 4 gol ve 18 asistle oynadı.

    Fabricio Bustos: Bu yaşananlar bana garip geldi - HABERİ

    Fenerbahçe ara transfer için Bustos u istiyor #3

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