Fenerbahçe, Arao ve Rossi'den 15 milyon euro bonservis bekliyor Fenerbahçe, transfer teklifleri gelen Willian Arao ve Diego Rossi ikilisinden 15 milyon euro civarında bir gelir bekliyor.

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Kupası zaferiyle tamamlayan ve Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'un ayrılığının ardından takımın başına üçüncü kez İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de takımdaki oyuncuların geleceği belli oluyor.

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal'ın göreve başlamasının ardından kadroda değişikliklerin yaşanması beklenen sarı-lacivertli takımda iki futbolcuya çeşitli transfer teklifleri geliyor.

Fenerbahçe, iki isimden 15 milyon euro gelir hedefliyor

Orta saha oyuncusu Willian Arao ve kanat futbolcusu Diego Rossi için Avrupa ve Arap kulüplerinin, sarı-lacivertli takımın kapısını çaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ise gelen bu teklifler sonrasında Arao için 5.5 milyon euro, Rossi için ise 9.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

Geçen sezon çok sayıda maça çıktılar

Sarı-lacivertli takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki Willian Arao, bu sezon Fenerbahçe'yle çıktığı 45 maçta 1 gol atıp, 4 asist yaptı.

25 yaşındaki Diego Rossi ise bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı toplam 51 maçta 4 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi.