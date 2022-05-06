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    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor

    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezondan itibaren armaya 5. yıldızın ekleneceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:57
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    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluk başvurusuna henüz bir cevap gelmediğini açıkladı.

    Federasyonun bir şeylerden korktuğunu söyleyen Koç, gelecek sezonun forma siparişinin verildiğini söyleyerek çok tartışılacak bir kararı da duyurdu.

    5 yıldız geliyor

    Başkan, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıkladı.

    Öncelikle Fenerium ürünleriyle başlanacağını söyleyen Koç, 2023-2024 yılından itibaren formaya da yıldızların ekleneceğini söyledi.

    Bilindiği üzere Ali Koç başkanlığı döneminde henüz kupayla tanışamadı.

    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor #1

    Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor #2


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