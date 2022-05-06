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- Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor
Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezondan itibaren armaya 5. yıldızın ekleneceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 06.05.2022 - 16:41
- Güncelleme : 06.05.2022 - 17:57
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluk başvurusuna henüz bir cevap gelmediğini açıkladı.
Federasyonun bir şeylerden korktuğunu söyleyen Koç, gelecek sezonun forma siparişinin verildiğini söyleyerek çok tartışılacak bir kararı da duyurdu.
5 yıldız geliyor
Başkan, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıkladı.
Öncelikle Fenerium ürünleriyle başlanacağını söyleyen Koç, 2023-2024 yılından itibaren formaya da yıldızların ekleneceğini söyledi.
Bilindiği üzere Ali Koç başkanlığı döneminde henüz kupayla tanışamadı.