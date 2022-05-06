Fenerbahçe armasına 5 yıldız ekliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gelecek sezondan itibaren armaya 5. yıldızın ekleneceğini duyurdu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın TFF'ye yaptığı 28 şampiyonluk başvurusuna henüz bir cevap gelmediğini açıkladı.

Federasyonun bir şeylerden korktuğunu söyleyen Koç, gelecek sezonun forma siparişinin verildiğini söyleyerek çok tartışılacak bir kararı da duyurdu.

5 yıldız geliyor

Başkan, gelecek sezon itibarıyla Fenerbahçe armasında 5 yıldız yer alacağını açıkladı.

Öncelikle Fenerium ürünleriyle başlanacağını söyleyen Koç, 2023-2024 yılından itibaren formaya da yıldızların ekleneceğini söyledi.

Bilindiği üzere Ali Koç başkanlığı döneminde henüz kupayla tanışamadı.