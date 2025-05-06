Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan teknik direktör açıklaması

Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybedilen derbi sonrası Fenerbahçe'de hareketlilik yaşandığı öne sürülüyordu.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, kendisi hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Acun Ilıcalı'nın paylaşımı şu şekilde:

Son birkaç gündür futbol takımımız odağında alternatif teknik direktör isimleri üzerinden suni bir gündem yaratılmaya çalışılmaktadır.



Son dönemde şahsımla ilgili gündeme getirilmeye çalışılan gerçek dışı pek çok iddia ve söylemler gibi teknik direktör gündeminin de gerçeklerle ilgisi yoktur.



Gerçek dışı bu iddiaların hiçbirine itibar edilmemesini rica ederim.