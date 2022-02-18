Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Peki Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları.

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'de futbol heyecanı, 26. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Ligde haftanın merakla beklenen maçı, Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor arasında oynanacak.

Lig'in 6'ıncı sırasında bulunan Fenerbahçe ile 7'inci sırada yer alan Hatayspor, üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Futbolseverler ise iki ekibin de galibiyet parolasıyla çıkacağı maçın yayın saati ve yayınlanacağı kanalı öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki, Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat, hangi kanalda? İşte FB-Hatayspor karşılaşmasının detayları...

FENERBAHÇE - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı, 20 Şubat Pazar günü 19.00'da başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Bu zorlu karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.