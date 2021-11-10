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    Fenerbahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

    Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete inkitalinin 83. yıl dönümünde andı.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 12:39
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    Fenerbahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

    Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

    DOLMABAHÇE AÇIKLARINDA  ANILDI

    Sarı-lacivertli kulüp tarafından '10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

    Kadıköy'de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

    Saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı.

    Fenerbahçe, Atatürk ü Dolmabahçe açıklarında andı #1

    Fenerbahçe, Atatürk ü Dolmabahçe açıklarında andı #2

    Fenerbahçe, Atatürk ü Dolmabahçe açıklarında andı #3

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    Fenerbahçe, Atatürk ü Dolmabahçe açıklarında andı #5

    Fenerbahçe, Atatürk ü Dolmabahçe açıklarında andı #6

    Fenerbahçe, Atatürk ü Dolmabahçe açıklarında andı #7

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