Fenerbahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete inkitalinin 83. yıl dönümünde andı.

Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gerçekleştirdiği törenle andı.

DOLMABAHÇE AÇIKLARINDA ANILDI

Sarı-lacivertli kulüp tarafından '10 Kasım Vapuru'yla ikinci kez organize eden anma törenine; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve teknik ekipler, üyeler, FBÇGK üyeleri ve kulüp çalışanları katıldı.

Kadıköy'de bulunan Eminönü/Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılan vapur, Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket etti.

Saat 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından beyaz karanfiller suya bırakıldı.