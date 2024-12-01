Fenerbahçe, Atatürk'ün ismini stadyuma işliyor

Fenerbahçe Kulübü, futbol maçlarını oynadığı Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yeni bir değişikliğe gidiyor.

Sarı-lacivertliler, resmi hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin stadyum çatısına yazılacağını duyurdu.

Planlanan projenin önümüzdeki hafta tamamlanacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Başkanımız Ali Y. Koç'un haziran ayındaki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda dile getirdiği Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısına yazılması projesinin startı verildi.



Proje kapsamında Fenerium tribünündeki çatıya Atatürk ismi işlendi. 26 Kasım Salı günü Atatürk yazısının lazer işaretleme ve aydınlatma yöntemi ile markalama ve çizim işlemleri başlatılırken, 30 Kasım Cumartesi günü de yazının boyama işlemi yapıldı.



Tensaform firması tarafından membran çatı kaplaması üzerine özel reçine ihtiva eden esnek ve hava şartlarına dayanımı yüksek boya ile yazı uygulaması gerçekleştirildi.



Harf yüksekliklerinin 12 metre olduğu Atatürk yazısının boyama işlemi gece geç saatlere kadar sürdü.



Stadımızda Maraton Tribünü’ndeki çatıya da salı günü “Mustafa Kemal” yazılarak tamamlanacak.



Mustafa Kemal yazısı harf yükseklikleri 8,5 metre olarak uygulanacak. Projede toplam yazı ve boya alanı 2.500 m2 olacak.



Tarihi boyuncu Atamızın izinden bir an bile ayrılmayan, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olan kulübümüzün duruşunun ve bağlılığının simgelerinden biri haline gelecek projenin önümüzdeki hafta tamamlanması planlanıyor.